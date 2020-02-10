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Месси мог бы играть вместе с Роналду, – бывший спортдир Барселоны не исключает, что аргентинец найдет новый клуб

16:40 94 Читати українською
Месси мог бы играть вместе с Роналду, – бывший спортдир Барселоны не исключает, что аргентинец найдет новый клуб
Лионель Месси / Reuters

Бывший спортивный директор Барселоны Ариедо Брайда не уверен, что Лионель Месси останется на Камп Ноу после завершения сезона.

"Лео – выдающийся игрок, мы все это знаем. В Барселоне у него все хорошо, как и у его семьи, ему очень трудно уйти. Однако в современном футболе все возможно, поэтому я не исключаю ничего.

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Все зависит от ситуации на рынке. Он очень дорогой игрок, с очень высокой зарплатой, но с ним все становится возможным, Лео исправит все ошибки. Я повторяю: по моему мнению, ему трудно покинуть Барселону, даже если это возможно.

Месси и Роналду? Это два замечательных игрока, которые могли бы выступать под руководством правильного тренера. На мой взгляд, Месси и Роналду могут играть вместе. К сожалению, сегодня мы всегда говорим только о них двоих, других нет", – рассказал Брайда в комментарии Radio Anch'io Sport.

Действующее соглашение звездного нападающего с каталонцами рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне Ла Лиги Месси провел 18 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 11-ю ассистами.

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