Форвард Барселоны Лионель Месси решил поддержать своих партнеров в поединке с Эйбаром.

Лионель Месси вместе с семьей вернулся из Аргентины, где находился во время рождественских каникул.

Барселона расписала сенсационную ничью с Эйбаром и потеряла шанс подняться в зону Лиги чемпионов

Через несколько часов после прилета в аэропорт Барселоны звездного нападающего заметили на трибунах Камп Ноу, где каталонцы принимали Эйбар в рамках 16-го тура Ла Лиги. Ранее наставник "блаугранас" Рональд Куман сообщал, что Лионель получил дополнительно несколько дней отдыха.

Без Месси Барсе не удалось переиграть соперника – 1:1.

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