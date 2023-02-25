Летом чемпион мира должен снова надеть футболку Ньюэллс Олд Бойз, информирует Daily Mail.

Переговоры Месси и ПСЖ затягиваются – звезда не пойдет на понижение зарплаты

Правда, пока речь идет не о трансфере, а об участии в прощальном матче для другого звездного воспитанника "прокаженных" – Макси Родригеса. Месси не торопится подписывать новый контракт с ПСЖ и летом может получить статус свободного агента. Не исключено, что 35-летний Лео на волне ностальгии действительно захочет вернуться домой. Нападающий еще ребенком провел 5 лет в структуре аргентинского клуба, а затем его перехватила Барселона.

Масла в огонь добавил Серхио Агуэро – близкий друг и кум Месси. Бывший нападающий Ман Сити в интервью обмолвился, что "Лео всерьез рассматривает возможность играть за Ньюэллс".

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