Влітку чемпіон світу повинен знову одягнути футболку Ньюеллс Олд Бойз, інформує Daily Mail.

Перемовини Мессі та ПСЖ затягуються – зірка не піде на зниження зарплатні

Щоправда, поки йдеться не про трансфер, а про участь у прощальному матчі для іншого зіркового вихованця "прокажених" – Максі Родрігеса. Мессі не поспішає підписувати новий контракт з ПСЖ і влітку може отримати статус вільного агента. Не виключено, що 35-річний Лео на хвилі ностальгії справді захоче повернутися додому. Нападник ще дитиною провів 5 років у структурі аргентинського клубу, а потім його перехопила Барселона.

Масла у вогонь додав Серхіо Агуеро – близький друг та кум Мессі. Колишній нападник Ман Сіті в інтерв'ю обмовився, що "Лео серйозно розглядає можливість грати за Ньюеллс".

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