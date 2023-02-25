Контракт семикратного обладателя "Золотого мяча" с ПСЖ истекает летом. Переговоры между Месси и французским клубом продвигаются медленно, а последние слухи о возможном возвращении в Барселону заставили руководство волноваться.

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Как сообщает Le Parisien, окончательное решение игрок должен принять после ответного матча Лиги чемпионов против Баварии. Неудача ПСЖ может подтолкнуть Месси не продлевать контракт. Переговоры затягиваются также из-за обсуждения зарплаты. Звезда парижан получит около 38 миллионов евро в год и не намерен терять эту сумму.

Лео Месси в этом сезоне сыграл в 19 матчах Лиги 1. Он один из самых результативных игроков всего чемпионата. В его активе 11 голов и 10 результативных передач. Напомним, что ответный матч против Баварии запланирован на 8 марта.

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