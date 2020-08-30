Манчестер Сити, который является одним из главных претендентов на Лионеля Месси, следит за триллером в Барселоне. Если 33-летний аргентинец сможет отвоевать у каталонцев статус свободного агента, то его ожидает впечатляющее финансовое вознаграждение.

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По информации Sport.es, руководство Манчестер Сити готово предложить Месси контракт на 5 лет с зарплатой в 100 млн евро за сезон. Также звездный форвард сможет рассчитывать на космический бонус в виде 250 млн евро, который ему выплачивать в течение трех лет.

Напомним, Месси находится в конфронтации с боссами Барсы. Лионель хочет уйти из лагеря каталонцев бесплатно, а "блаугранас" настаивают на клаусуле в 700 млн евро.

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