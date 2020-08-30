Манчестер Сіті, який є одним з головних претендентів на Ліонеля Мессі, слідкує за трилером у Барселоні. Якщо 33-річний аргентинець зможе відвоювати у каталонців статус вільного агента, то на нього очікуватиме вражаюча фінансова винагорода.

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За інформацією Sport.es, керівництво Ман Сіті готове запропонувати Мессі контракт на 5 років із зарплатою у 100 млн євро за сезон. Також зірковий форвард зможе розраховувати на космічний бонус у вигляді 250 млн євро, який йому виплачуватимуть протягом трьох років.

Нагадаємо, Мессі перебуває у конфронтації з босами Барси. Ліонель хоче піти з табору каталонців безкоштовно, а "блаугранас" наполягають на клаусулі у 700 млн євро.

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