Аргентинський форвард переміг у голосуванні та всьоме стане володарем "Золотого м'яча", стверджує RTP.

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За інформацією джерела, France Football, який вручає народу, вже зв'язалися з Мессі, щоб повідомити цю новину. Лео нібито вже навіть дав традиційне для переможця інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Мессі став найкращим бомбардиром Ла Ліги, разом з Барселоною виграв Кубок Іспанії, а зі збірної Аргентини – Копа Амеріка. На континентальному форумі Ліонель став найкращим бомбардиром, асистентом і MVP турніру.

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