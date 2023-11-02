В четверг, 2-го ноября МЛС определила лучшего новичка чемпионата. Как информирует официальный Твиттер американской лиги, награда досталась форварду Атланты Юнайтед Георгиосу Якумакису, а не Лионелю Месси.

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Греческий футболист провел 28 матчей в рамках регулярного сезона МЛС и забил 17 голов. Наряду с Лусиано Акостой он стал вторым лучшим бомбардиром лиги в сезоне.

Помимо Якумакиса на звание лучшего новичка МЛС были номинированы Лионель Месси и Эдуард Левен (Сент-Луис Сити). Однако у аргентинца не было шансов: он провёл в регулярном чемпионате только 6 матчей, в которых забил 1 мяч и оформил 2 голевые передачи.

Напомним, что несколько дней назад Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч" в карьере.

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