"Было приятно разделять с вами многие успехи. Алехандро был великим человеком, потрясающим профессионалом, который оставил значительный след в моей карьере.

Умер Алехандро Сабелья – он выводил Аргентину в финал ЧМ-2014

Я многому научился у него. Мы вместе пережили один из лучших моментов в моей карьере, дойдя до финала ЧМ-2014. Мои соболезнования семье и друзьям Сабельи", – написал Месси в своем Instagram.

Отметим, что Сабелья возглавил сборную Аргентины в 2011 году и едва не сделал ее чемпионом мира в 2014-м – тогда "альбиселесте" минимально уступили Германии в финале турнира.

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