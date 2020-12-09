"Було приємно розділяти з вами багато успіхів. Алехандро був великою людиною, приголомшливим професіоналом, який залишив значний слід в моїй кар'єрі.

Помер Алехандро Сабелья – він виводив Аргентину до фіналу ЧС-2014

Я багато чому навчився у нього. Ми разом пережили один з найкращих моментів у моїй кар'єрі, дійшовши до фіналу ЧС-2014. Мої співчуття родині та друзям Сабельї", – написав Мессі у своєму Instagram.

Зазначимо, що Сабелья очолив збірну Аргентини у 2011 році та ледь не зробив її чемпіоном світу в 2014-му – тоді "альбіселесте" мінімально поступились Німеччині у фіналі турніру.

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