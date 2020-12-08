Сердце специалиста перестало биться на 67-м году жизни, сообщает barcacentre.

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Сабелья был воспитанником Ривер Плейт, где и начал игровую карьеру в начале 70-х. В 1978 году он за 160 тысяч фунтов перебрался в английский Шеффилд Юнайтед. Также экс-хавбек защищал цвета Лидса, а в 1982-м вернулся в Латинскую Америку. Там Сабелья успел поиграть за Эстудиантес, Гремио, Феррокарриль Оэсте и мексиканский Ирапуато.

Тренерская карьера аргентинца была недолгой, но довольно плодотворной. В 2009-м он возглавил Эстудиантес и в тот же год завоевал со "львами" Копа Либертадорес. Позже команда из Ла-Платы триумфовала в Апертуре-2010. В августе 2011-го Сабелья возглавил сборную Аргентины, с которой дошел до финала Кубка мира-2014. Там "альбиселесте" проиграли немцам (0:1).

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