"Месси тоже по-своему руководит командой, его даже можно назвать вторым тренером. Как капитан, он ее лидер и заводит своих партнеров.

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Конечно, он также дает пример тем, как обыгрывает своих соперников. Он всегда помогает нам, всегда прекрасен в сборной, и тренировать его – одно удовольствие", – цитирует Скалони Laureus Spirit of Sport

Напомним, Аргентина завоевала золото ЧМ-2022 в Саудовской Аравии, в финале обыграв сборную Франции в серии послематчевых пенальти.

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