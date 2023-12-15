Шесть футболок Лионеля Месси с матчей за сборную Аргентины на ЧМ-2022 были проданы на аукционе за 7,8 млн евро.

Аукционный дом Sotheby's продал футболки Месси с шести матчей Лео за Аргентину на ЧМ-2022 за 7,8 млн евро. Об этом информирует Voetbal International, ссылаясь на AFP. Согласно источнику, всего на футболки живой легенды поступило три заявки.

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Никогда прежде связанная с Месси вещь не продавалась на аукционе за такую ​​большую сумму. В этом году ни одна памятная спортивная вещь не была продана за еще большие деньги. Однако ранее больше денег приносили футболка легенды баскетбола Майкла Джордана (9,1 миллиона евро) и футболка Диего Марадоны со знаменитого четвертьфинала чемпионата мира 1986 года (8,2 миллиона евро).

Часть вырученной суммы будет пожертвована на проект помощи детям с редкими заболеваниями, который поддерживает фонд Месси.

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