Футболки Месси с матчей ЧМ-2022 ушли с молотка за миллионы
Шесть футболок Лионеля Месси с матчей за сборную Аргентины на ЧМ-2022 были проданы на аукционе за 7,8 млн евро.
Аукционный дом Sotheby's продал футболки Месси с шести матчей Лео за Аргентину на ЧМ-2022 за 7,8 млн евро. Об этом информирует Voetbal International, ссылаясь на AFP. Согласно источнику, всего на футболки живой легенды поступило три заявки.
Роналду и Месси сойдутся еще раз в историческом турнире – официально утверждены дата и место
Никогда прежде связанная с Месси вещь не продавалась на аукционе за такую большую сумму. В этом году ни одна памятная спортивная вещь не была продана за еще большие деньги. Однако ранее больше денег приносили футболка легенды баскетбола Майкла Джордана (9,1 миллиона евро) и футболка Диего Марадоны со знаменитого четвертьфинала чемпионата мира 1986 года (8,2 миллиона евро).
Часть вырученной суммы будет пожертвована на проект помощи детям с редкими заболеваниями, который поддерживает фонд Месси.
Месси с друзьями, Бензема и завершение в 28 лет – звезды, променявшие Лигу чемпионов на футбольную пенсию