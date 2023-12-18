"Мессі теж по-своєму керує командою, його навіть можна назвати другим тренером. Як капітан, він є її лідером та заводить своїх партнерів.

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Звичайно, він також надає приклад тим, як обігрує своїх суперників. Він завжди допомагає нам, завжди чудовий у збірній, і тренувати його – одне задоволення", – цитує Скалоні Laureus Spirit of Sport

Нагадаємо, Аргентина завоювала золото ЧМ-2022 в Саудівській Аравії, у фіналі обігравши збірну Франції в серії післяматчевих пенальті.

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