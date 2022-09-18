Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получил статус футболиста с наибольшим заработком за сезон 2022/23.

Суммарный заработок 23-летнего француза за текущий игровой год будет составлять 125 миллионов долларов, из которых 105 миллионов – зарплата, а еще 20 – прибыль от рекламы, сообщает издание Sportico .

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Второе место в списке занял Криштиану Роналду. Форвард Манчестер Юнайтед получит 53 млн зарплаты и еще 60 мл от спонсоров. Тройку замыкает нападающий ПСЖ Лионель Месси со 110 миллионами долларов заработка (62+48).