Аргентинський форвард Ліонель Мессі міг заздалегідь продовжити контракт з Барселоною, але сторони не змогли домовитися.

Мессі покинув Каталонію влітку 2021 року, адже Барселона не змогла зареєструвати його контракт через плачевне фінансове становище. Можливо, цієї ситуації вдалося б уникнути, якби угоду пролонгували раніше. Проте представники гравця висунули вимоги, які клуб не зумів задовольнити.

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Сторони вели активні переговори щодо продовження контракту в 2020 році. Виданню EL MUNDO вдалося отримати доступ до документів та листування, в яких зафіксовані вимоги Мессі, повідомляє Marca. У підсумку тодішній президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу згорнув переговори, а форвард надіслав офіційний запит щодо припинення співпраці.

За інформацією джерела, завадили підписати нову угоду два пункти – зниження суми викупу з 700 мільйонів до символічних 10 тисяч євро та виплата аргентинцю 10 млн бонусу. Водночас Бартомеу погодився з іншими вимогами. Зокрема Мессі розраховував отримати назад 20% зарплати, на зниження якої погодився через пандемію. При цьому Барса ще й мала виплатити 3% комісії.

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Також Лео виторгував комфортні умови для своєї сім'ї та сім'ї Луїса Суареса. Зокрема, у них мала бути своя персональна ложа на Камп Ноу, а також Барселона мала забезпечити літак для перельоту родини Мессі до Аргентини на Різдво.