ПСЖ с огромными потерями подходит к матчу чемпионата Франции против Лилля.

Парижане на своем официальном сайте объявили заявку для битвы против действующего чемпиона.

Неймар сообщил, когда ПСЖ начнет оправдывать свой звездный состав

Лионель Месси все же может выйти на поле, хотя пропустил вчерашнюю тренировку из-за мышечного дискомфорта. Суперзвездное трио атаки парижан снова неполноценно, поскольку у Мбаппе обнаружили ЛОР-инфекцию. Продолжает восстановление и Серхио Рамос, до сих пор не дебютировавший в футболке ПСЖ.

Добавим, что матч против Лилля состоится уже сегодня, начало в 22:00. После 11 туров команда Почеттино уверенно возглавляет таблицу Лиги 1, а "доги" застряли на десятой строчке.

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