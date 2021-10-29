ПСЖ з величезними втратами підходить до матчу чемпіонату Франції проти Лілля.

Парижани на своєму офіційному сайті оголосили заявку для битви проти чинного чемпіона.

Неймар повідомив, коли ПСЖ почне виправдовувати свій зірковий склад

Ліонель Мессі все ж може вийти на поле, хоча пропустив вчорашнє тренування через м'язовий дискомфорт. Суперзіркове тріо атаки парижан знову неповноцінне, оскільки у Мбаппе виявили ЛОР-інфекцію. Продовжує відновлення і Серхіо Рамос, який досі не дебютував у футболці ПСЖ.

Додамо, що матч проти Лілля відбудеться вже сьогодні, початок о 22:00. Після 11 турів команда Почеттіно впевнено очолює таблицю Ліги 1, а "доги" застрягли на десятій сходинці.

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