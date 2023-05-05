Месси своими извинениями вызвал гнев легенды ПСЖ: "Его работа – покрасоваться и получить большой чек?"
Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен не склонен верить в искренность раскаяния Лионеля Месси.
"Месси совершил ошибку, он осознает это. Так что это уже означает, что ПСЖ поступил правильно, наложив на него санкции, потому что это непрофессиональный поступок. Лео сдесь уже в течение двух лет, его вклад на поле достаточный? Ответ – нет. По-моему, ПСЖ не нуждается в Месси, чтобы стать чемпионом Франции… Зная, что он точно уйдет, вот так заканчивать происшествие в Париже…
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Это грустно, но прощение ничего не меняют. Он много раз извинялся за свое поведение на поле? За то, что время от времени проваливал игры? За выпады в СМИ? За игнорирование болельщиков? Он снял видео с извинениями – это хорошо. Но у меня остается немного горький привкус. Месси говорит, что извиняется перед товарищами по команде или тренерами, но не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не мог отложить поездку. Он нашел отмазку... В чем заключается его работа? Покрасоваться и получить большой чек? Или играть в футбол и защищать цвета ПСЖ как можно лучше?" – сказал Ротен в эфире RMC.
К слову, Ротен родился в Париже и сумел осуществить мечту детства – пробился в ПСЖ, за который отыграл почти две сотни матчей. Выиграл с клубом три трофея еще до эры катарских владельцев.
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