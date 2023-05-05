"Месси совершил ошибку, он осознает это. Так что это уже означает, что ПСЖ поступил правильно, наложив на него санкции, потому что это непрофессиональный поступок. Лео сдесь уже в течение двух лет, его вклад на поле достаточный? Ответ – нет. По-моему, ПСЖ не нуждается в Месси, чтобы стать чемпионом Франции… Зная, что он точно уйдет, вот так заканчивать происшествие в Париже…

Месси записал для ПСЖ видео с извинениями за свою поездку в Саудовскую Аравию

Это грустно, но прощение ничего не меняют. Он много раз извинялся за свое поведение на поле? За то, что время от времени проваливал игры? За выпады в СМИ? За игнорирование болельщиков? Он снял видео с извинениями – это хорошо. Но у меня остается немного горький привкус. Месси говорит, что извиняется перед товарищами по команде или тренерами, но не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не мог отложить поездку. Он нашел отмазку... В чем заключается его работа? Покрасоваться и получить большой чек? Или играть в футбол и защищать цвета ПСЖ как можно лучше?" – сказал Ротен в эфире RMC.

К слову, Ротен родился в Париже и сумел осуществить мечту детства – пробился в ПСЖ, за который отыграл почти две сотни матчей. Выиграл с клубом три трофея еще до эры катарских владельцев.

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