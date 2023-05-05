"Мессі зробив помилку, він усвідомлює це. Тож це вже означає, що ПСЖ вчинив правильно, наклавши на нього санкції, бо це непрофесіональний вчинок. Лео тут уже протягом двох років, його внесок на полі достатній? Відповідь – ні. На мою думку, ПСЖ не потребує Мессі, щоб стати чемпіоном Франції… Знаючи, що він точно піде, ось так закінчувати пригоду в Парижі…

Мессі записав для ПСЖ відео з вибаченнями за свою поїздку в Саудівську Аравію

Це сумно, але вибачення нічого не змінюють. Він багато разів перепрошував за свою поведінку на полі? За те, що час від часу провалював ігри? За випади у ЗМІ? За ігнорування вболівальників? Він зняв відео з вибаченнями – це добре. Але в мене залишається трохи гіркий присмак.

Мессі каже, що перепрошує у товаришів по команді чи тренерів, але не у вболівальників. Я не розумію, чому він сказав, що не міг відкласти поїздки. Він знайшов відмовку... У чому полягає його робота? Покрасуватись і отримати великий чек? Чи грати у футбол і захищати кольори ПСЖ якомога краще?" – сказав Ротен в ефірі RMC.

До слова, Ротен народився у Парижі й зумів здійснити мрію дитинства – пробився у ПСЖ, за який відіграв майже дві сотні матчів. Виграв з клубом три трофеї ще до ери катарських власників.

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