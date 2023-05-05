Аргентинец был отстранен от команды на 2 недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию, где у него были свои дела. У Месси есть личный спонсорский контракт с аравийцами.

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Похоже, Лео признал свою вину, поскольку в своих соцсетях опубликовал видео с извинениями. "Я думал, что у нас, как всегда, будет выходной после матча. Я организовал эту поездку и не мог ее отменить, ведь уже отменял ее раньше. Я прошу прощения у своих одноклубников и жду, что клуб хочет делать в этой ситуации", – сказал Месси.

После этого скандала ПСЖ решил прекратить попытки договориться с аргентинцем о новом контракте. Действующее соглашение Лео с парижским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

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