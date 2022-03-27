В список одиозного англичанина входят Месси, Суарес, Альба и Бускетс, ссобщает Marca.

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Правда, трансферы вряд ли состоятся раньше лета 2023 года. Все четверо хотят продолжить выступления в Европе перед чемпионатом мира. Кроме того, через год у Бекхэма появится шанс подписать легенд на правах свободного агента.

Напомним, Месси, Суарес, Альба и Бускетс были хребтом мощного состава Барселоны, оформившего требл в сезоне 2014/15. Сейчас аргентинец выступает за ПСЖ, уругваец за Атлетико, а дуэт испанских ветеранов по-прежнему остается на Камп Ноу.

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