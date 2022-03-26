Отбор на ЧМ-2022, КОНМЕБОЛ, 17 тур

Аргентина – Венесуэла – 3:0

Голы: Н. Гонсалес, 34, Ди Мария, 79, Месси, 82

Матч не имел никакого турнирного значения, ведь Аргентина давно уже гарантировала себе прямой выход на чемпионат мира, а Венесуэла безнадежно сидела на дне таблицы.

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Разгром начался на 34-й минуте, когда Нико Гонсалес замкнул передачу де Пауля. После этого подопечные Скалони долго игрались с соперником, но под занавес все-таки оформили еще два гола. Ди Мария роскошно разобрался после еще одного тонкого паса де Пауля. Хавбек ПСЖ накрутил нескольких соперников, обошел вратаря и выполнил идеальный парашют из-за пределов штрафной. После этого Анхель помог забить и Месси – Лионель затолкал мяч в ворота с нескольких метров, избежав офсайда. Капитан "альбиселесте" последний раз отмечался голом еще 6 февраля в составе ПСЖ.

Аргентина сократила отставание от Бразилии до 4 очков и сохраняет математические шансы выиграть отбор. Впереди только один "плановый" тур, однако неизвестна судьба скандального сентябрьского матча грандов, который прервали на 10-й минуте при счете 0:0.

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