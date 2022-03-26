Відбір на ЧС-2022, КОНМЕБОЛ, 17 тур

Аргентина – Венесуела – 3:0

Голи: Н. Гонсалес, 34, Ді Марія, 79, Мессі, 82

Матч не мав жоднісінького турнірного значення, адже Аргентина давно вже собі гарантувала прямий вихід на чемпіонат світу, а Венесуела безнадійно сиділа на дні таблиці.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Розгром почався на 34-й хвилині, коли Ніко Гонсалес замкнув передачу де Пауля. Після цього підопічні Скалоні довго бавилися із суперником, але під завісу таки оформили ще два голи. Ді Марія розкішно розібрався після ще одного тонкого пасу де Пауля. Хавбек ПСЖ накрутив кількох суперників, обійшов воротаря і виконав ідеальний парашут з-за меж карного майданчика. Після цього Анхель допоміг забити і Мессі – Ліонель заштовхав м'яч у ворота з кількох метрів, уникнувши офсайду. Капітан "альбіселесте" востаннє відзначався голом ще 6 лютого у складі ПСЖ.

Аргентина скоротила відставання від Бразилії до 4 очок і зберігає математичні шанси виграти відбір. Попереду лише один "плановий" тур, однак наразі невідома доля скандального вересневого матчу грандів, який перервали на 10-й хвилині за рахунку 0:0.

Бразилія розтрощила Чилі, Еквадор та Уругвай вийшли на ЧС-2022