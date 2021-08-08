Месси собрал лидеров Барселоны на прощальный ужин
Аргентинский нападающий Лионель Месси готовится к отъезду из столицы Каталонии.
Как известно, Месси не смог продлить контракт с Барселоной из-за финансовых правил Ла Лиги и после 17-ти сезонов покинет клуб.
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На сегодня запланирована прощальная пресс-конференция, а вчера Лео в своем доме собрал на ужин лидеров "сине-гранатовых". В частности, на выезде с территории были замечены Жорди Альба, Серхи Бускетс и Серхио Агуэро.
Ожидается, что вскоре Месси станет игроком ПСЖ. Брат президента парижан уже сообщил об успешном завершении переговоров, а клуб зарезервировал Эйфелеву башню на 10 августа. Очевидно, для презентации.
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