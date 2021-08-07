Лионель Месси и ПСЖ согласовали все условия контракта, информирует AS со ссылкой на Le Parisien. Если не возникнет никаких неожиданностей, то вскоре ожидается официальное подтверждение и медосмотр звездного новичка. Игроки французского гранда уже знают о переходе аргентинца.

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Месси будет зарабатывать в Париже 35-40 млн евро в год. Источник также раскрывает возможную дату дебюта Лионеля – 12 сентября. В этот день команда встретится с Клермоном после перерыва на матчи сборных. До того Месси еще предстоит набрать форму, поскольку отпуск форварда откровенно затянулся.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Месси, и тот был вынужден искать новое место работы.

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