Аргентинський нападник Ліонель Мессі готується до від'їзду зі столиці Каталонії.

Як відомо, Мессі не зміг продовжити контракт з Барселоною через фінансові правила Ла Ліги й після 17-ти сезонів покине клуб.

Гравці ПСЖ вже знають про майбутній перехід Мессі – відома дата потенційного дебюту зірки

На сьогодні запланована прощальна прес-конференція, а вчора Лео у своєму домі зібрав на вечерю лідерів "синьо-гранатових". Зокрема, на виїзді з території були помічені Жорді Альба, Серхі Бускетс та Серхіо Агуеро.

Очікується, що невдовзі Мессі стане гравцем ПСЖ. Брат президента парижан вже повідомив про успішне завершення переговорів, а клуб зарезервував Ейфелеву вежу на 10 серпня. Вочевидь, для презентації.

Приниження Реала, знущання з суперників та неймовірні рекорди – 10 незабутніх моментів Мессі у Барселоні