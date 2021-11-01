"Я фаворит на "Золотой мяч"? Честно говоря, я так не думаю. Мой самый большой приз – то, чего я смог достичь со сборной (победа Аргентины в Кубке Америки – прим.). После того, как я столько лет боролся, чтобы достичь этого, это было лучше всего, чего бы это ни стоило.

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Если я получу "Золотой мяч", это будет что-то экстраординарное, значит, я получу еще один. Седьмой "Золотой мяч" – это было бы безумие.

Ну а если нет, ничего не случится. Я уже достиг одной из главных целей, и я очень этому рад. И пускай произойдет то, что должно произойти", – цитирует Месси Marca.

По мнению букмекеров, фаворитом самой престижной индивидуальной награды является нападающий Баварии Роберт Левандовски, Месси – второй.

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