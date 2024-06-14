Французский клуб решил закрыть глаза на зверства российского режима и оформил трансфер из изолированного чемпионата.

ПСЖ подписал голкипера российской сборной Матвея Сафонова, сообщает официальный сайт клуба. По информации инсайдеров, чемпионы Франции заплатили Краснодару 20 миллионов евро. Эти деньги пойдут на развитие российского клуба и увеличат его налоги в бюджет оккупантов.

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Игнорируя изоляцию тамошнего футбола, ПСЖ приобщился к финансированию войны в Украине. Парижане нормализуют в футбольном мире связи с россиянами. Сафон ко всему стал самым дорогим голкипером в истории клуба, ведь Доннарумма приходил свободным агентом.

Этот кадр, которого презентовали новичком ПСЖ, еще и прославился нарушением закона в стране-террористке. Голкипера не выпускали в Европу из-за невыплаченных алиментов жене на сумму 600 тысяч евро.

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