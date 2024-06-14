“Переезд в Париж стал для нас непростым изменением. Мы не ожидали, что придется покинуть Барселону, но выбора не было. В течение этих двух лет я не был счастлив, не получал удовольствия, и это повлияло на мою семейную жизнь. Я пропустил многое из школьной жизни своих детей. Впрочем, это также был жизненный опыт. Именно во время периода в ПСЖ я пережил лучшее ощущение в мире – стал чемпионом мира.

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Наш район в Париже был довольно суровым. В девять или десять вечера соседи часто стучали в дверь и просили, чтобы дети замолчали. Соседи были жесткие, хотя я ничего против них не имею. К сожалению, все сложилось не так, как они или я хотели. Честно говоря, это очень влияло на мое настроение, и это было заметно на поле. В Париже на личном уровне я чувствовал себя не очень хорошо", – признался Месси в интервью ESPN.

Напомним, Лео отыграл 2 сезона за ПСЖ, но его галактическая связка с Мбаппе и Неймаром не принесла желаемых результатов. Команда дважды вылетела на стадии 1/8 финала ЛЧ, после чего аргентинец свободным агентом перебрался в Интер Майами.

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