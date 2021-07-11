Капитан "альбиселесте" не скрывал радости от долгожданного триумфа на Копа Америка, который стал для аргентинцев первым за 28 лет.

Аргентина обыграла Бразилию в финале Копа Америка благодаря голу Анхеля Ди Марии. "Альбиселесте" прервали серию из четырех проигранных финалов (а с учетом ЧМ-2014 – все пять). 34-летний Лионель Месси выиграл свой первый трофей с национальной командой и стал лучшим игроком турнира.

По завершении поединка капитан сборной Аргентины сфотографировался со своим кумиром. Это бывший полузащитник "альбиселесте" Пабло Аймар, который сейчас работает ассистентом Лионеля Скалони в тренерском штабе сборной. Именно его Лео называл своим футбольным идолом в начале карьеры в Барселоне.

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"Первым игроком, которым я восхищался, был Аймар. Конечно, мне импонировала игра многих футболистов, но первым на ум придет именно он", – сказал Месси в одном из интервью. "То, что лучший из всех сказал, что я – его кумир, является одной из самых больших радостей, которые подарил мне футбол", – скромно отвечал Аймар.

Символический чемпионский кадр – капитан и один из тренеров сборной Аргентины – мгновенно распространился в соцсетях и стал вирусным. На самом деле символическое фото.

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