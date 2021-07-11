Месси сфотографировался со своим кумиром после победы Аргентины на Копа Америка
Капитан "альбиселесте" не скрывал радости от долгожданного триумфа на Копа Америка, который стал для аргентинцев первым за 28 лет.
Аргентина обыграла Бразилию в финале Копа Америка благодаря голу Анхеля Ди Марии. "Альбиселесте" прервали серию из четырех проигранных финалов (а с учетом ЧМ-2014 – все пять). 34-летний Лионель Месси выиграл свой первый трофей с национальной командой и стал лучшим игроком турнира.
По завершении поединка капитан сборной Аргентины сфотографировался со своим кумиром. Это бывший полузащитник "альбиселесте" Пабло Аймар, который сейчас работает ассистентом Лионеля Скалони в тренерском штабе сборной. Именно его Лео называл своим футбольным идолом в начале карьеры в Барселоне.
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"Первым игроком, которым я восхищался, был Аймар. Конечно, мне импонировала игра многих футболистов, но первым на ум придет именно он", – сказал Месси в одном из интервью. "То, что лучший из всех сказал, что я – его кумир, является одной из самых больших радостей, которые подарил мне футбол", – скромно отвечал Аймар.
Символический чемпионский кадр – капитан и один из тренеров сборной Аргентины – мгновенно распространился в соцсетях и стал вирусным. На самом деле символическое фото.
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