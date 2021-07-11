Мессі сфотографувався зі своїм кумиром після перемоги Аргентини на Копа Амеріка
Капітан "альбіселесте" не приховував радощів від довгоочікуваного тріумфу на Копа Амеріка, який став для аргентинців першим за 28 років.
Аргентина обіграла Бразилію у фіналі Копа Амеріка завдяки голу Анхеля Ді Марії. "Альбіселесте" перервали серію з чотирьох програних фіналів (а з урахуванням ЧС-2014 – усі п'ять). 34-річний Ліонель Мессі виграв свій перший трофей з національною командою та став найкращим гравцем турніру.
По завершенні поєдинку капітан збірної Аргентини сфотографувався зі своїм кумиром. Це колишній півзахисник "альбіселесте" Пабло Аймар, який зараз працює асистентом Ліонеля Скалоні в тренерському штабі збірної. Саме його Лео називав своїм футбольним ідолом на початку кар'єри в Барселоні.
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"Першим гравцем, яким я захоплювався, був Пабло Аймар. Звісно, мені імпонувала гра багатьох футболістів, але першим на думку спаде саме він", – казав Мессі в одному з інтерв'ю. "Те, що найкращий із усіх сказав, що я є його кумиром, є однією з найбільших радостей, які подарував мені футбол", – скромно відповідав Аймар.
Символічний чемпіонський кадр – капітан та один із тренерів збірної Аргентини – миттєво поширився у соцмережах та став вірусним. Насправді символічне фото.
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