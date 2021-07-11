Капітан "альбіселесте" не приховував радощів від довгоочікуваного тріумфу на Копа Амеріка, який став для аргентинців першим за 28 років.

Аргентина обіграла Бразилію у фіналі Копа Амеріка завдяки голу Анхеля Ді Марії. "Альбіселесте" перервали серію з чотирьох програних фіналів (а з урахуванням ЧС-2014 – усі п'ять). 34-річний Ліонель Мессі виграв свій перший трофей з національною командою та став найкращим гравцем турніру.

По завершенні поєдинку капітан збірної Аргентини сфотографувався зі своїм кумиром. Це колишній півзахисник "альбіселесте" Пабло Аймар, який зараз працює асистентом Ліонеля Скалоні в тренерському штабі збірної. Саме його Лео називав своїм футбольним ідолом на початку кар'єри в Барселоні.

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"Першим гравцем, яким я захоплювався, був Пабло Аймар. Звісно, мені імпонувала гра багатьох футболістів, але першим на думку спаде саме він", – казав Мессі в одному з інтерв'ю. "Те, що найкращий із усіх сказав, що я є його кумиром, є однією з найбільших радостей, які подарував мені футбол", – скромно відповідав Аймар.

Символічний чемпіонський кадр – капітан та один із тренерів збірної Аргентини – миттєво поширився у соцмережах та став вірусним. Насправді символічне фото.

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