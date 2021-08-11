Аргентинец обещает отдаваться на полную в цветах французского гранда.

"Кто бы мог нам такое сказать, правда, Лео?": Рамос поприветствовал Месси в ПСЖ

"Я начинаю новый этап в своей жизни и делаю это с полной мотивацией и желанием продолжать учиться каждый день. Мы будем работать над достижением целей ПСЖ", – написал Месси в Instagram.

Напомним, что Лео согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. В Париже форвард будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

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