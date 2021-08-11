Аргентинець обіцяє віддаватися на повну у кольорах французького гранда.

"Хто б міг нам таке сказати, правда ж, Лео?": Рамос привітав Мессі у ПСЖ

"Я починаю новий етап у своєму житті і роблю це з повною мотивацією та бажанням продовжувати вчитися кожен день. Ми будемо працювати над досягненням цілей ПСЖ", – написав Мессі в Instagram.

Нагадаємо, що Лео погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. У Парижі форвард зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

ПСЖ красиво презентував Мессі: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця