Сборная Аргентины продолжила невероятные серии, обыграв Перу в 4 туре отбора на ЧМ-2026. Лионель Месси забил 2 гола и побил очередной рекорд. Смотрите видео голов и обзор матча.

ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 4-й тур

Перу – Аргентина – 0:2

Голы: Месси, 32, 42

Еще до перерыва подопечные Лионеля Скалони сняли все вопросы о победителе, забив два гола. Оба в активе Лионеля Месси, который еще раз продемонстрировал свой феномен.

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Теперь в активе 36-летнего Месси 31 гол в отборах на чемпионаты мира. Аргентинец установил рекорд Южной Америки, обойдя Луиса Суареса по количеству забитых мячей в отборах.

В общем, это уже шестая квалификация на Мундиаль для капитана сборной Аргентины. Месси сыграл в отборах на ЧМ 63 матча. Всего в его активе за "альбиселесте" 177 поединков и 104 гола.

Благодаря победе сборная Аргентины продолжила невероятные серии. Подопечные Лионеля Скалони выиграли последние 14 матчей (с учетом экстра-таймов). Голкипер Эмилиано Мартинес не пропускает уже 712 минут. В последний раз Аргентине забивал еще Килиан Мбаппе в финале ЧМ-2022.