Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую одиннадцатку по итогам 2021 года.

Наибольшим количеством футболистов представлен ПСЖ – сразу четыре номинанта защищают цвета клуба из столицы Франции. Это Доннарумма, Хакими, Месси и Мбаппе, сообщает официальный сайт IFFHS.

Чемпион Европы – сборная Италии – делегировала троих игроков. Это тот же Доннарумма, Бонуччи и Жоржиньо.

Монзуль заняла 4-е место в рейтинге арбитров среди женщин в 2021 году

Символическая сборная 2021 года по версии IFFHS:

Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ, Италия) – Ашраф Хакими (Интер/ПСЖ, Марокко), Леонардо Бонуччи (Ювентус, Италия), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Португалия), Альфонсо Дэвис (Бавария, Канада) – Жоржинью (Челси, Италия), Лионель Месси (Барселона/ПСЖ, Аргентина), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия) – Криштиану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед, Португалия), Роберт Левандовски (Бавария, Польша), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).

Интриги 6 тура ЛЧ: Зинченко против демонов прошлого, 5 последних путевок в плей-офф, Динамо и другие украинцы решают все