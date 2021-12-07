Мессі, Роналду, Лєвандовскі та тріо чемпіонів Європи – символічна збірна 2021 року
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала символічну одинадцятку за підсумками 2021 року.
Найбільшою кількістю футболістів представлений ПСЖ – одразу четверо номінантів захищають кольори клубу зі столиці Франції. Це Доннарумма, Хакімі, Мессі та Мбаппе, інформує офіційний сайт IFFHS.
Чемпіон Європи – збірна Італії – делегувала трьох гравців. Це той-таки Доннарумма, Бонуччі та Жоржінью.
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Символічна збірна 2021 року за версією IFFHS:
Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ, Італія) – Ашраф Хакімі (Інтер/ПСЖ, Марокко), Леонардо Бонуччі (Ювентус, Італія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Португалія), Альфонсо Девіс (Баварія, Канада) – Жоржінью (Челсі, Італія), Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ, Аргентина), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія) – Кріштіану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед, Португалія), Роберт Лєвандовскі (Баварія, Польща), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція).
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