Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших арбитров по итогам 2021 года.

Первое место третий год подряд с большим отрывом заняла Стефани Фраппар из Франции, которая набрала 155 баллов в голосовании. Вторая позиция в активе россиянки Анастасии Пустовойтовой (60 баллов), топ-3 замкнула Эстер Штаубли из Швейцарии (25 баллов), сообщает официальный сайт Организации.

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Четвертой финишировала украинка Екатерина Монзуль, набравшая 20 очков. Пятая позиция у Эдин Алвес Батисты из Бразилии (15 баллов).

В 2021 году 40-летняя Монзуль обслуживала поединки Украинской Премьер-лиги, отбора на ЧМ-2022, Лиги Европы, Лиги конференций и Олимпиады в Токио.

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