Месси разочарован своими партнерами в Барселоне – игроки не поддержали форварда в войне с клубом
15:40 - Читати українською
Похоже, Лионель Месси подпортил свой авторитет в лагере каталонской команды.
"Не было никаких заявлений в поддержку Месси от товарищей по команде. Это его удивило и задело", – заявил журналист Виктор Лосано для Onda Cero.
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Напомним, Лионель побил горшки с руководством Барсы из-за своего желания покинуть клуб. 33-летний аргентинец хотел уйти свободным агентом, а боссы "блаугранас" требовали клаусулу в сумме 700 млн евро.
Скандал завершился заявлением Месси о решении остаться в Барселоне еще на сезон.
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