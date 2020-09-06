"Не было никаких заявлений в поддержку Месси от товарищей по команде. Это его удивило и задело", – заявил журналист Виктор Лосано для Onda Cero.

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Напомним, Лионель побил горшки с руководством Барсы из-за своего желания покинуть клуб. 33-летний аргентинец хотел уйти свободным агентом, а боссы "блаугранас" требовали клаусулу в сумме 700 млн евро.

Скандал завершился заявлением Месси о решении остаться в Барселоне еще на сезон.

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