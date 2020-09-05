Месси присоединится к тренировкам Барселоны под эгидой Кумана в понедельник, 7 сентября, информирует Marca.

Месси снова проигнорировал ПЦР-тестирование на базе Барселоны – воссоединение с командой откладывается

Для этого ему нужно будет сдать тест на коронавирус. Отметим, что аргентинец пропустил тренировку и ПЦР-тестирование, которое должно было состояться сегодня.

Напомним, Лионель Месси недавно поставил жирную точку в саге вокруг его ухода из Барселоны, приняв решение остаться с каталонцами еще на один сезон.

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