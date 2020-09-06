"Не було ніяких заяв на підтримку Мессі від товаришів по команді. Це його здивувало і зачепило", – заявив журналіст Віктор Лосано для Onda Cero.

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Нагадаємо, Ліонель побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. 33-річний аргентинець хотів піти вільним агентом, а боси "блаугранас" вимагали клаусулу у сумі 700 млн євро.

Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.

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