Мессі розчарований своїми партнерами у Барселоні – гравці не підтримали форварда у війні з клубом
15:39 - Читать на русском
Схоже, Ліонель Мессі підпсував свій авторитет у таборі каталонської команди.
"Не було ніяких заяв на підтримку Мессі від товаришів по команді. Це його здивувало і зачепило", – заявив журналіст Віктор Лосано для Onda Cero.
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Нагадаємо, Ліонель побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. 33-річний аргентинець хотів піти вільним агентом, а боси "блаугранас" вимагали клаусулу у сумі 700 млн євро.
Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.
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