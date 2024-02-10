Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси попал в немилость китайцам, из-за чего матч чемпионов мира в Поднебесной отменили.

Месси так и не сыграл 4 февраля в составе Интера Майами против сборной звезд Гонконга из-за повреждения, что возмутило местных болельщиков. Но еще больше их разозлило то, что Лионель сыграл 61 минуту против японского Виссел Кобе – эта игра состоялась 7 февраля.

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По информации ESPN, именно поэтому Бюро спорта Ханчжоу объявило об отмене товарищеского матча между Аргентиной и Нигерией. "По всем известным причинам, мы узнали от надзорных органов, что условия для проведения матча являются незрелыми. Решено, что матч будет отменен".

Отмечается, что контрольная игра между Аргентиной и Кот-д'Ивуаром, которая должна состояться в Пекине, пока остается в планах. А организатор матча сборной звезд Гонконга против Интер Майами вернет фанатам 50% от стоимости билета.

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