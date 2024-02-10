Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі потрапив у немилість китайцям, через що матч чемпіонів світу в Піднебесній скасували.

Мессі так і не зіграв 4 лютого у складі Інтера Маямі проти збірної зірок Гонконгу через пошкодження, що обурило місцевих уболівальників. Але ще більше їх розлютило те, що Ліонель зіграв 61 хвилину проти японського Віссел Кобе – ця гра відбулась 7 лютого.

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За інформацією ESPN, саме через це Бюро спорту Ханчжоу оголосило про скасування товариського матчу між Аргентиною та Нігерією. "З усім відомих причин, ми дізнались від наглядових органів, що умови для проведення матчу є незрілими. Вирішено, що матч буде скасовано".

Зазначається, що контрольна гра між Аргентиною та Кот-д'Івуаром, яка має відбутись у Пекіні, наразі залишається у планах. А організатор матчу збірної зірок Гонконгу проти Інтер Маямі поверне фанатам 50% від вартості квитка.

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