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Месси пытался спасти Дембеле от удаления, приведя арбитру весомый аргумент

18:34 119 Читати українською
Месси пытался спасти Дембеле от удаления, приведя арбитру весомый аргумент
Усман Дембеле и Лионель Месси / Фото Reuters

Звезда Барселоны Лионель Месси стал на защиту Усмана Дембеле в матче против Севильи (4:0).

27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

В конце матча 8-го тура Ла Лиги Барселона – Севилья арбитр удалил с поля защитника хозяев Араухо. Усман Дембеле решил доказать неправоту рефери Матеу Лаоса, но после нескольких слов в адрес судьи – тоже увидел перед собой "красный свет".

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По информации СМИ, француз выругался о Лаосе, поэтому и был удален. "Разруливать" дело взялся лидер Барсы Лионель Месси, который убеждал арбитра, Усман недостаточно хорошо владеет испанским, чтобы выражать свои мысли, но эти аргументы не подействовали на Лаоса, сообщает Marca.

За свое поведение Дембеле может быть наказан дисквалификацией на две игры чемпионата Испании. Таким образом, он может пропустить матч против Реала, который пройдет 26 октября на Камп Ноу.

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Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания Антонио Матеу Лаос Матеу Лаос Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Севилья
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