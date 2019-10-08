Месси пытался спасти Дембеле от удаления, приведя арбитру весомый аргумент

Звезда Барселоны Лионель Месси стал на защиту Усмана Дембеле в матче против Севильи (4:0).

В конце матча 8-го тура Ла Лиги Барселона – Севилья арбитр удалил с поля защитника хозяев Араухо. Усман Дембеле решил доказать неправоту рефери Матеу Лаоса, но после нескольких слов в адрес судьи – тоже увидел перед собой "красный свет".

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По информации СМИ, француз выругался о Лаосе, поэтому и был удален. "Разруливать" дело взялся лидер Барсы Лионель Месси, который убеждал арбитра, Усман недостаточно хорошо владеет испанским, чтобы выражать свои мысли, но эти аргументы не подействовали на Лаоса, сообщает Marca.

За свое поведение Дембеле может быть наказан дисквалификацией на две игры чемпионата Испании. Таким образом, он может пропустить матч против Реала, который пройдет 26 октября на Камп Ноу.

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