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Дембеле может пропустить Эль Класико из-за критики в адрес арбитра

10:03 5 Читати українською
Дембеле может пропустить Эль Класико из-за критики в адрес арбитра
Усман Дембеле / Marca

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может получить длительную дисквалификацию за то, что в матче против Севильи (4:0) позволил себе раскритиковать действия арбитра.

27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Дембеле был удален с поля на 89-й минуте матча за недовольства решением арбитра удалить защитника каталонского клуба Рональда Араухо. Дембеле сказал арбитру Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что он очень плохо работает, повторив это несколько раз, сообщает Marca. Кроме того, игрок активно жестикулировал поблизости от Лаоса.

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Игрок может быть наказан дисквалификацией на две игры чемпионата. Таким образом, он может пропустить матч против Реала, который пройдет 26 октября на Камп Ноу, и точно не сможет принять участие в игре следующего тура Ла Лиги против Эйбара.

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Барселона - Севилья Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле
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