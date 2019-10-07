Дембеле может пропустить Эль Класико из-за критики в адрес арбитра

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может получить длительную дисквалификацию за то, что в матче против Севильи (4:0) позволил себе раскритиковать действия арбитра.

Дембеле был удален с поля на 89-й минуте матча за недовольства решением арбитра удалить защитника каталонского клуба Рональда Араухо. Дембеле сказал арбитру Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что он очень плохо работает, повторив это несколько раз, сообщает Marca. Кроме того, игрок активно жестикулировал поблизости от Лаоса.

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Игрок может быть наказан дисквалификацией на две игры чемпионата. Таким образом, он может пропустить матч против Реала, который пройдет 26 октября на Камп Ноу, и точно не сможет принять участие в игре следующего тура Ла Лиги против Эйбара.

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