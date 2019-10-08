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Мессі намагався врятувати Дембеле від вилучення, навівши арбітру вагомий аргумент

18:34 301 Читать на русском
Мессі намагався врятувати Дембеле від вилучення, навівши арбітру вагомий аргумент
Усман Дембеле та Ліонель Мессі / Фото Reuters

Зірка Барселони Ліонель Мессі став на захист Усмана Дембеле у матчі проти Севільї (4:0).

27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Наприкінці матчу 8-го туру Ла Ліги Барселона – Севілья арбітр вилучив з поля захисника господарів Араухо. Усман Дембеле вирішив довести неправоту рефері Матеу Лаоса, але після кількох слів на адресу судді – теж побачив перед собою "червоне світло".

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За інформацією ЗМІ, француз вилаявся щодо Лаоса, тому і був вилучений. "Розрулювати" справу взявся лідер Барси Ліонель Мессі, який переконував арбітра, що Усман недостатньо добре володіє іспанською, щоби висловлювати свої думки, але ці аргументи не подіяли на Лаоса, повідомляє Marca.

За свою поведінку Дембеле може бути покараний дискваліфікацією на дві гри чемпіонату Іспанії. Таким чином, він може пропустити матч проти Реала, який пройде 26 жовтня на Камп Ноу.

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Антоніо Матеу Лаос Матеу Лаос Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Севілья
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