Мессі намагався врятувати Дембеле від вилучення, навівши арбітру вагомий аргумент

Зірка Барселони Ліонель Мессі став на захист Усмана Дембеле у матчі проти Севільї (4:0).

Наприкінці матчу 8-го туру Ла Ліги Барселона – Севілья арбітр вилучив з поля захисника господарів Араухо. Усман Дембеле вирішив довести неправоту рефері Матеу Лаоса, але після кількох слів на адресу судді – теж побачив перед собою "червоне світло".

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За інформацією ЗМІ, француз вилаявся щодо Лаоса, тому і був вилучений. "Розрулювати" справу взявся лідер Барси Ліонель Мессі, який переконував арбітра, що Усман недостатньо добре володіє іспанською, щоби висловлювати свої думки, але ці аргументи не подіяли на Лаоса, повідомляє Marca.

За свою поведінку Дембеле може бути покараний дискваліфікацією на дві гри чемпіонату Іспанії. Таким чином, він може пропустити матч проти Реала, який пройде 26 жовтня на Камп Ноу.

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