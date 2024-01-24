Аль-Насру пришлось перенести контрольные матчи с двумя китайскими командами на этой неделе из-за проблем Роналду со здоровьем. Как информирует Global Times, саудовская команда прибыла в Шэньчжэнь, провинцию Гуандун, что на юге Китая для двух контрольных матчей с местными командами.

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"Для меня сегодня печальный день, я хочу извиниться перед китайскими болельщиками. В футболе есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Я чувствую себя здесь как дома. Я чувствую, что это мой второй дом, не только из-за гостеприимства китайского народа, но и из-за культуры, которую вы для меня представляете. В этой стране я всегда чувствую себя особенным. Мы не отменяем игру, мы ее переносим. Мы хотим вернуться сюда, в вашу страну. И мы вернемся", – заявил Роналду.

Аль-Наср должен был сыграть с Шанхай Шэньхуа в среду и с Чжэцзян в воскресенье. Билет на каждую из игр стоил 4580 юаней (645 долларов).

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