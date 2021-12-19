Месси пропустит матч ПСЖ в Кубке Франции, – СМИ
13:30 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Лионель Месси, скорее всего, не поможет команде в матче 1/32 Кубка Франции.
Аргентинец не попадет даже в заявку на поединок против Феньи-Ольнуа в Кубке Франции, утверждает RMC Sport.
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Отмечается, что Маурисио Почеттино решил предоставить отдых Месси Любопытно, что Лео пропустит поединок ПСЖ впервые с 6 ноября.
Добавим, что Лионель провел 15 матчей в составе парижан в текущем сезоне, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
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