Нападающий ПСЖ Лионель Месси, скорее всего, не поможет команде в матче 1/32 Кубка Франции.

Аргентинец не попадет даже в заявку на поединок против Феньи-Ольнуа в Кубке Франции, утверждает RMC Sport.

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Отмечается, что Маурисио Почеттино решил предоставить отдых Месси Любопытно, что Лео пропустит поединок ПСЖ впервые с 6 ноября.

Добавим, что Лионель провел 15 матчей в составе парижан в текущем сезоне, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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