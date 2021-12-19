Нападник ПСЖ Ліонель Мессі, скоріш за все, не допоможе команді у матчі 1/32 Кубка Франції.

Аргентинець не потрапить навіть до заявки на поєдинок проти Феньї-Ольнуа в Кубку Франції, стверджує RMC Sport.

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Зазначається, що Маурісіо Почеттіно вирішив надати відпочинок Мессі. Цікаво, що Лео пропустить поєдинок ПСЖ вперше з 6 листопада.

Додамо, що Ліонель провів 15 матчів у складі парижан у поточному сезоні, у яких забив 6 голів та віддав 5 результативних передач.

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