Мессі пропустить матч ПСЖ у Кубку Франції, – ЗМІ
13:27 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі, скоріш за все, не допоможе команді у матчі 1/32 Кубка Франції.
Аргентинець не потрапить навіть до заявки на поєдинок проти Феньї-Ольнуа в Кубку Франції, стверджує RMC Sport.
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Зазначається, що Маурісіо Почеттіно вирішив надати відпочинок Мессі. Цікаво, що Лео пропустить поєдинок ПСЖ вперше з 6 листопада.
Додамо, що Ліонель провів 15 матчів у складі парижан у поточному сезоні, у яких забив 6 голів та віддав 5 результативних передач.
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